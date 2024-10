Lluita contra la soledat no volguda

La Creu Roja atén al voltant d'11.000 usuaris a la demarcació de Tarragona que formen part de programes que tenen l'objectiu de prevenir la soledat i millorar la seva qualitat de vida, entre els quals s'inclouen les persones que reben servei de teleassistència i trucades de seguiment.

L'entitat ha presentat aquest dilluns el 2n Còctel-sopar solidari per recaptar fons per als seus projectes adreçats a combatre la soledat no volguda entre les persones grans. L’acte es farà aquest divendres a Salou. “La soledat no volguda és una de les problemàtiques més greus que afecten la gent gran a la nostra societat i amb aquest esdeveniment volem contribuir a canviar-ho", ha dit la vicepresidenta provincial de Creu Roja Tarragona, Marina Peláez.