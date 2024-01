El llagostí cafè, una nova espècie invasora al delta de l'Ebre

Una nova espècie invasora ha aparegut al delta de l'Ebre. Es tracta del llagostí cafè, que va arribar a la Mediterrània per Turquia fa quinze anys. A zones com el Golf de Tàrent, a Itàlia, ha fet disminuir l'espècie de la gamba autòctona.

Tot i que no està clar quina afectació tindrà per al llagostí autòcton al Delta, fa mesos que els pescadors ebrencs en capturen. Que es pugui comercialitzar pot frenar-ne l'expansió, com ha passat amb el cranc blau, una espècie també exòtica tot i que més agressiva. Acció Climàtica ha confirmat que hi ha llagostí cafè a la mar de l'Ebre, sobretot al sud del Delta. Com és difícil de diferenciar, s'ha estat venent-se a llotja amb el llagostí local o la gamba blanca.

Segons un estudi, a les Terres de l'Ebre la majoria de llagostí cafè capturat és de mida gran a extragran, amb poques captures de mida mitjana i petita. Les captures varien entre els pocs individus i un màxim d'uns quatre quilos per dia, segons la localitat, el tipus d'art de pesca emprat i l'estacionalitat.

El pic de captures durant el 2023 es va produir els mesos d'octubre i novembre, després de la veda de setembre. Aquest mes de gener se n'ha pescat uns sis quilos i s'ha venut a un preu mitjà de 16 euros per quilo. El llagostí autòcton s'ha venut a més de vint euros per quilo.

Per distingir un llagostí cafè d'un llagostí autòcton del delta de l'Ebre, que tenen una mida similar, cal fixar-se sobretot en la coloració, que és "més pàl·lida i homogènia", "més blanquinosa i sense cap ratlla". Una altra diferència està en el rostre. Té 8-9 dents per sobre i 2 per sota i un exoesquelet més tou que el del llagostí, que té 12 dents per sobre i 1 per sota. La gamba blanca es diferencia del llagostí cafè perquè és més petita. En canvi, té una coloració similar d'un marró pàl·lid amb una mica de taronja o groc.

Noves espècies

El secretari de al Confraria de Pescadors de la Ràpita, Joan Balagué, atribueix aquesta expansió de noves espècies al canvi climàtic. Detalla que l'escalfament de les aigües marines al delta de l'Ebre, han fet créixer la pesca d'espècies de latitud sud, com la gamba blanca, que té ara mateix captures molt importants a la llotja rapitenca, i ha fet aparèixer noves captures, com el sorell blau. D'altra banda, espècies d'aigües mes fredes com l'escamarlà, pateixen una reducció de les captures.