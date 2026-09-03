Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut

Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família del nadó desaparegut que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat l'alcalde del municipi, Josep Lluís Gimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb quatre fills al municipi, un dels quals, d'un any i mig d'edat que es troba desaparegut.
Segons ha detallat Gimeno la mare de la família i les criatures estaven integrades al municipi, si bé el pare "difícilment interactuava amb la gent". Gimeno ha apuntat que des del consistori han entregat tota la documentació requerida als cossos policials en el context de la investigació que hi ha oberta. A la vegada, ha assenyalat que els menors de la família estaven escolaritzats i feien vida al poble i que el nadó desaparegut va ser el primer bebè de l'any que va néixer al municipi el 2025.
En aquest sentit, els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família. Abans de la intervenció policial d'aquest cap de setmana, s'havien fet altres actuacions prèvies relacionades amb els animals amb què convivien a l'habitatge, ubicat al carrer Major, molt a prop de l'edifici de l'ajuntament de la localitat. "Mirant ara des d'aquest moment, evidentment que tenim clar que no era el millor lloc per viure", ha assenyalat Gimeno. Alhora, el batlle ha insistit en la dificultat d'entrar a l'interior d'un habitatge sense una denúncia prèvia.
En els darrers tres dies, treballadors d'una empresa de neteja extrema s'encarreguen de retirar camions de brossa de l'interior de l'immoble, que consta de dues plantes, un terrat, uns baixos i un pàrquing.