L'ocupació turística al 95% a l'agost

El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les dels dos anys anteriors amb un juliol que ha acostat "arrencar" i amb un agost que ha funcionat "bé". La destinació ha rebut turistes espanyols, seguit dels francesos i britànics. "El mercat francès ha baixat una mica, mentre que l'estatal ha pujat lleugerament", ha destacat. Guardià ha explicat que el nombre de turistes britànics i irlandesos es manté a l'alça "com cada any". Pel que fa als alemanys, aquests han disminuït també una mica i el mercat holandès, belga i suís mantenen xifres similars. Respecte als turistes portuguesos i polonesos, ha assenyalat que cada vegada hi treballen més. "Creiem que són dos nous mercats en expansió", ha comentat.
Quant a les estades, aquestes són més curtes, d'entre tres i quatre dies. Segons Guardià, els clients opten per escurçar les vacances per dos motius; el primer perquè prefereixen gastar els diners disponibles en menys dies i, el segon, perquè es divideixen les vacances per fer escapades. "L'antic estiueig de dos o tres mesos ja no existeix", ha remarcat. "La gent s'ha acostumat a fer menys dies, gastant el que té, que no fer més dies gastant menys", ha comentat.
Terres de l'Ebre
En paral·lel, les cases rurals de les Terres de l'Ebre han registrat un 30% d'ocupació al mes de juliol, principalment durant els caps de setmana, mentre que han arribat al voltant del 80% aquest mes d'agost. "En global, l'estiu ha estat bé, la gent està contenta", ha destacat el president d'Aturebre, Juanjo Bel, que ha assegurat que aquest agost ha estat "lleugerament millor que l'any passat".