L'Ajuntament atén 306 dones víctimes de violència de gènere durant el 2025

L'àmbit d'igualtat de l'Ajuntament de Reus ha atès 306 dones víctimes de violència masclista entre els mesos de gener i d'octubre d'aquest 2025. Aquesta dada representa un increment respecte al mateix període del 2024 quan la xifra era de 242 dones ateses. Entre els serveis, destaquen el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i l'Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV). Les usuàries reben atenció psicològica, jurídica i social, en funció de les seves necessitats.
Des de l'Ajuntament desconeixen si hi ha "més o menys violència" contra les dones, però sí que han detectat que hi ha més persones que "reclamen" el servei "perquè probablement saben que el servei hi és", ha dit Guaita. "Dins del drama, és una visió positiva perquè quan la gent té una problemàtica de violència de gènere utilitza els recursos que existeixen", ha afegit.
En una atenció als mitjans, Guaita ha dit que els cartells s'han col·locat en els accessos a la ciutat "on moltíssima gent passa al llarg del dia. "Més enllà de les accions contínues que treballem des de l'Ajuntament per lluitar contra la violència de gènere, volem que la gent que entri a la ciutat i que surti vegi que la ciutat està compromesa amb aquesta lluita". "És un gest simbòlic, però important", ha reblat l'alcaldessa.
En total, s'han col·locat sis senyals a les entrades i sortides de la ciutat: autovia Reus-Tarragona, carretera de Montblanc, autovia de Bellissens, autovia de Salou, carretera de Reus a Cambrils i carretera d'Alcolea del Pinar.
Aquest acte s'ha fet a les portes del 25-N, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. La capital del Baix Camp programarà diversos tallers i farà l'acte institucional el mateix 25 de novembre.