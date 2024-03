El model hídric a debat

La Cambra de Comerç ha qualificat "'d'indispensable" la interconnexió del Consorci d'Aigües de Tarragona amb el sistema Ter-Llobregat per combatre la sequera que afecta Barcelona i els municipis que s'abasteixen d'aquesta darrera conca. Així ho ha expressat aquest dimecres el vicepresident primer de la Cambra, Eloi Planes, en la presentació de les mesures urgents per aplicar un nou model hídric a Catalunya.

Planes ha subratllat que Catalunya està patint una sequera "sense precedents" i que l'impuls que es va donar en les inversions del darrer episodi del 2007 i 2008 "es va difuminar amb molta rapidesa". Per això, la Cambra proposa avançar una dècada les inversions previstes, que quantifica en 5.200 milions fins al 2040.

Rebuig des de l'Ebre

L'Associació d'Empreses de les Comarques de l'Ebre ha fet públic el seu "no rotund" a una possible interconnexió de xarxes fer arribar l'aigua de l'Ebre a Barcelona. La patronal es manifesta en contra del projecte perquè, considera, "hi ha altres solucions més eficients i sostenibles, que juntament amb una política de reequilibri territorial seriosa i de gestió de l'aigua solucionaria el problema actual". Concretament, consideren que caldria invertir en la millora de la xarxa de distribució, "disminuint el percentatge tan de fuites" existent, suposarien una "millora substancial" en la disponibilitat d'aigua i evitaria l'emergència.

Els empresaris recorden també que la situació de sequera ha afectat "fins fa pocs dies" les Terres de l'Ebre, la pèrdua constant d'aportacions sedimentàries al delta de l'Ebre i que la manca de dotació suficient per regar els arrossars i camps de cítrics ha portat a una menor producció i rendiment.

Pel que fa a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, ha celebrat el suport institucional rebut en els darrers mesos per part d'ajuntaments i consells comarcals que han aprovat la moció impulsada per la plataforma i que s'oposa a la interconnexió de xarxes. "Ara reforçarem el front social", ha afirmat el seu portaveu, Joan Antoni Panisello.

Amb aquesta voluntat, pròximament es convocarà una mobilització a les Terres de l'Ebre, si bé de moment encara no es coneix data ni lloc exacte.