Conflicte entre Ajuntament i Guàrdia Urbana

Una cinquantena d'agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han irromput al ple municipal d'aquest divendres per reclamar millores salarials. La principal reclamació és que el consistori respecti el conveni que determina que els policies del cos local han de cobrar les hores extres al mateix preu que els Mossos d'Esquadra, un fet que han assegurat no es produeix. Alhora també han demanat una ampliació de la plantilla, ja que han apuntat que falten efectius i que per això han d'acumular moltes hores extres.

Per la seva banda, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha parlat per telèfon amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i li ha ofert reforços de Mossos d’Esquadra per actuar a la ciutat davant d'aquest conflicte entre consistori i cos policial, que es nega a fer hores extres o a cobrir grans esdeveniments. “Preocupat amb la situació que s’està vivint a Tarragona. Acabo de mantenir contacte telefònic amb l'alcalde per posar a disposició els reforços de Mossos que siguin necessaris al servei de la ciutat”, ha indicat Elena a través d’una piulada a la xarxa X.