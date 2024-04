El Hard Rock entra en campanya

El Govern va renovar el seu compromís amb el projecte de Hard Rock el 27 de febrer, el mateix dia que va tancar l'acord de pressupostos amb el PSC. Segons ha avançat 'La Directa', aquell dia l'executiu va fer un Acord de Govern que consta de dos punts. En el primer s'anul·la l'acord de Govern del 15 de desembre del 2020 pel qual s'ordenava a l'Incasòl l'adquisició dels terrenys on s'ha d'ubicar el complex per 120 milions d'euros a Criteria Caixa per, després, vendre'ls pel mateix preu a BCN IR 3 SAU, l'empresa promotora de Hard Rock. En el segon, es manté l'encàrrec a l'Incasòl "per tal que formalitzi amb les parts els acords privats i públics que corresponguin per tal d'adquirir i amb posterioritat alienar" els terrenys.

Aquest acord de Govern no es va mencionar a la roda de premsa posterior ni es va facilitar als mitjans de comunicació, com es fa habitualment. Únicament es va penjar en el portal de dades obertes de la Generalitat. El document el va signar el secretari del Govern, Xavier Bernadí, a les 15.31 hores, pocs minuts abans que l'executiu anunciés un pacte per als pressupostos del 2024 amb el PSC. Els comptes finalment no es van aprovar al Parlament i això va acabar desencadenant la convocatòria electoral del 12 de maig.

En detall, l'acord del 15 de desembre del 2020 anul·lat preveia l'adquisició a Mediterranea Beach & Golf Community, S.A. -de la qual Criteria Caixa és soci únic- dels terrenys de 952.000m2 inclosos al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou per un import de 120 milions d'euros "en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la publicació de l'aprovació definitiva del Pla Director -Urbanístic- en compliment de la sentència" del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anul·lava el primer PDU. Posteriorment, es preveia la venda "mitjançant adjudicació directa" dels terrenys a BCN IR 3 SAU, també per 120 milions.

Així, el 27 de febrer d'enguany, a banda de deixar sense efecte l'acord del 2020 també manté l'encàrrec a l'Institut Català del Sòl "per tal que formalitzi amb les parts els acords privats i públics que corresponguin" per tal de comprar i vendre "en unitat d'acte i pel mateix preu, per adjudicació directa, els terrenys". Això sí, a diferència del 2020, en aquesta ocasió no es fixa un preu per la parcel·la ni fixa cap termini per dur a terme l'operació immobiliària.

Respostes polítiques

La formació Comuns-Sumar ha acusat el Govern de "mentir i prendre el pèl a la ciutadania" sobre el macroprojecte del Hard Rock. Així ho ha reivindicat la candidata de la formació a les eleccions del 12-M, Jéssica Albiach, que ha exigit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que comparegui a la diputació permanent del Parlament i expliqui "en què va mentir i per què".

Per la seva banda, el president de la Generalitat, de visita a Belfast, ha defensat que l'acord de Govern sobre el Hard Rock "no canvia el rumb ni la naturalesa del projecte que hi havia fins ara" i ha argumentat que es tracta d'un document impulsat per actualitzar "característiques tècniques". El president ha negat haver amagat aquest acord i ha recordat que és el Govern mateix qui l'ha fet públic a través del portal de transparència.