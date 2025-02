Nou capítol del culebrot

Els Comuns i la CUP han demanat explicacions al Govern pel "desgavell" dels informes del Hard Rock que contenen informació sobre les eventuals indemnitzacions als promotors del projecte. Durant la sessió de control al Govern, Jéssica Albiach (Comuns) ha anunciat que han demanat la compareixença al Parlament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, davant "l'opacitat" de l'executiu, mentre que Laia Estrada (CUP) ha assegurat que el Govern "menteix, tergiversa, manipula i oculta informació per sortir-se amb la seva". Estrada ha denunciat que el Govern vulgui convertir el Camp de Tarragona en "la taberna d'Europa". "Volen convertir el nostre país en un territori sense identitat i espoliat perquè hi vinguin els 'guiris' a emborratxar-se i a gastar-se els diners en ruletes i majorettes", ha alertat. A més, ha assegurat que el compromís del Govern no és amb el territori sinó a "Isidre Fainé i James Allen".

Al torn de rèplica, Illa ha defensat que el Govern "no menteix" sinó que "defensa l'interès general". A més, ha insistit que "compleix els acords" en referència a l'eliminació dels privilegis fiscals al Hard Rock i ha assegurat que el que promou el Govern és "la prosperitat compartida".

Aquest dimarts la CUP va fer públic un informe rebut pel Govern del 2023 de 38 pàgines que havia sol·licitat a l'executiu on s'hi explicita que es pot aturar el projecte "sense conseqüències econòmiques". Tot i això, 'El País' ha tingut accés a l'informe complet, amb 60 pàgines més, i que fa una estimació de la indemnització per dany emergent i lucre cessant on es calcula el cost de la responsabilitat patrimonial entre els 37 i els 50 milions d'euros.