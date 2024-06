Un jutjat de Tarragona deixa a punt de judici la donació de l'habitatge de Rosa Peral al seu pare

El jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona deixa a punt de judici el cas de la donació de la meitat de la casa de Rosa Peral, que compartia amb el seu exmarit a Vilanova i la Geltrú, al seu pare. En la resolució judicial que ha avançat el Periodico i ha confirmat el TSJC, la titular d'instrucció considera que els fets són constitutius d'un delicte d'insolvència punible. Per això, ha dictat que procedeix l'obertura del judici oral contra els investigats.

Fiscalia i l'acusació particular afirmen que l'exagent de la Guàrdia Urbana va fer el canvi de titularitat per evitar pagar la indemnització a la família de Pedro Rodríguez. Amb la demanda per alçament de béns, la família de la víctima aspirar a obtenir uns 50.000 euros.

Aquesta quantitat és aproximadament la meitat del valor de la part de l'immoble que tenia Peral. L'altra meitat de la seva part està hipotecada. Ara, el ministeri públic i l'acusació particular tenen deu dies per demanar l'obertura del judici, per presentar l'escrit d'acusació o excepcionalment sol·licitar la pràctica de diligències complementàries. Les parts també poden interposar un recurs de reforma o d'apel·lació.