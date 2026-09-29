Territori licita dues obres clau per implantar el tramvia al Camp de Tarragona

Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha tret a licitació les obres d'un nou viaducte i un nou pas inferior per a vianants a Vila-seca per un import de 14,4 milions d'euros. Es tracta de dues estructures clau per implantar el tramvia al Camp de Tarragona. Es faran a l'avinguda de Ramon d'Olzina per permetre el pas del tramvia per sota de la línia ferroviària d'ADIF i garantir l'accés a la parada de Vila-seca Estació.
Els treballs estan previstos que comencin la primavera vinent, amb un termini d'execució de quinze mesos. Les obres inclouen les tasques necessàries per a la construcció del viaducte i del pas inferior i els treballs complementaris associats.
La Generalitat té en marxa un conjunt d'obres corresponents a la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona, entre Cambrils, Vila-seca i Salou. Aquesta actuació transformarà la mobilitat de la segona àrea metropolitana de Catalunya, que ha de permetre incrementar l'ús del transport públic i és estratègica per a la descarbonització del país. Aquests treballs inclouen tasques d'obra civil per a configurar el sistema tramviaire, així com del futur centre operatiu d'FGC, per valor de més de 150 MEUR.
El Govern impulsarà durant aquest any els contractes restants per a completar la primera fase i continua la tramitació de les actuacions per a la segona fase del tramvia del Camp de Tarragona.