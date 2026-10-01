Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes

Protecció Civil ha alertat d'un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des de dijous al matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d'aleshores es poden registrar precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. La previsió indica que l'episodi pot ser ja intens, més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora.
Els xàfecs poden tenir una distribució irregular i anar acompanyats de tempesta i localment calamarsa o pedra grossa. A més, el moviment lent o estacionari de les precipitacions pot afavorir acumulacions importants en poca estona.
Davant el nou episodi, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) centra l'atenció a les Terres de l'Ebre, ja que l'orografia de la zona i la possibilitat que les tempestes quedin estacionàries poden afavorir acumulacions elevades d'aigua i respostes ràpides de rius, rieres i barrancs.
Finalment, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté la vigilància al tram baix de l'Ebre. No es preveuen afectacions significatives al curs principal, però les precipitacions intenses poden provocar crescudes sobtades als cursos petits i als afluents dels dos marges del riu.