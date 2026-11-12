La indústria química al límit

L'Associació d’Empreses Químiques de Tarragona ha expressat la seva màxima preocupació davant la "situació d’indefensió" que estan patint les empreses del sector químic com a conseqüència de la vaga convocada per sindicats minoritaris del sector del metall de Tarragona i, especialment, de les actuacions dels piquets en els accessos a les instal·lacions industrials.
La interrupció de l'activitat afecta cadenes de subministrament que proporcionen productes i matèries primeres necessaris per a múltiples sectors, com ara el sanitari, la mobilitat i altres serveis essencials. El sector, afirmen, ha arribat a una situació límit després de més de tres dies de bloqueig i, en cas que no se solucioni de manera immediata, la patronal alerta d'una imminent crisi de subministrament que podria afectar nombrosos productes essencials i de primera necessitat per a altres indústries i per al consumidor.
Davant d'aquesta situació, l'AEQT, en representació de totes les empreses afectades, exigeix a les administracions competents una actuació immediata, coordinada i efectiva que garanteixi la lliure circulació de les persones per accedir als llocs de treball, els relleus i l'accés del personal essencial, els moviments operatius imprescindibles i, de manera prioritària, corredors permanentment disponibles per als serveis d'emergència.