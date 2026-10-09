Detingut un home de 52 anys per fer tocaments a una dona en un autobús

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest dijous un home de 52 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una dona de 23 en un autobús municipal. Els fets van passar el 5 d'octubre, poc abans de les nou del matí, i la víctima va denunciar els fets el mateix dia a la tarda.
Amb la col·laboració de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT), el cos de seguretat local va visionar imatges relacionades amb els fets, que juntament amb la informació aportada per la víctima en la denúncia van permetre identificar l'home que hauria comès els tocaments. Un cop identificat, la investigació ha culminat avui, en el marc d'un dispositiu per localitzar-lo i detenir-lo.