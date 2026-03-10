Més aparcament públic

L'Ajuntament de Reus construirà 886 noves places d'aparcaments públics dissuasius, assolint-ne més de 1.501, fer que suposarà duplicar la seva capacitat. Aquest any, el consistori té previst crear 450 noves places amb dos nous aparcaments. Aquest dimarts, ja han arrencat les obres del pàrquing del carrer de la Comunitat de Múrcia, a tocar de l'avinguda de Sant Bernat Calbó, que tindrà unes 75 places gratuïtes.
L'aparcament del polígon Dyna és un altre dels nous espais que es preveuen acabat a la primavera. L'alcaldessa, Sandra Guaita, ha explicat que l'objectiu és ampliar les àrees gratuïtes d'aparcament per donar resposta a les necessitats veïnals, oferir alternatives a les persones de fora i d'implementar mesures complementàries a la Zona de Baixes Emisions.