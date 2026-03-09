Actualitat

El pla de l'avellana a punt

El govern desplegarà 25 mesures per garantir la producció d'aquest cultiu i reforçar la competitivitat.

Redacción

Tarragona |

Estand de la 4a festa de l'avellana de Reus
Estand de la 4a festa de l'avellana de Reus | ACN

El Pla de l'avellana 2026-2028 contempla 25 mesures que serviran per garantir la continuïtat de la producció dels avellaners a Catalunya i per reforçar la competitivitat del sector, així com la seva sostenibilitat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha presentat aquest dilluns el pla nacional després de visitar una finca d'avellaners a la Masó (Alt Camp).

Entre les accions que es desplegaran hi ha és la creació del Hub de Sanitat Vegetal de la fruita seca, ajuts i finançament específic, mesures relacionades amb la qualitat i diferenciació de l'avellana catalana, la comercialització i promoció d'aquest cultiu o la millora del reg. També s'ha previst la creació de la Taula de Governança de l'Avellana, amb representació del sector.

