Alcanar es prepara per rebre la DANA

A Alcanar treballen intensament per ajustar el pla d'emergència a la variabilitat del fenomen meteorològic que es desplaça des del País Valencià cap a les Terres de l'Ebre. El consistori i responsables d'emergències estan seguint fil per randa el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Els centres escolars han suspès les classes, no es pot accedir ni circular per les zones inundables i s'informa permanentment a la ciutadania amb les comunicacions institucionals.

Amb l'execució del DUPROCIM, l'Ajuntament d'Alcanar actualitza les actuacions preventives cada mitja hora segons les acumulacions, previsions i intensitats de pluja. "A Alcanar, malauradament tenim molta experiència en pluges torrencials i hem congregat des de primera hora l'organisme d'emergència, per aplicar el protocol i fer accions", ha remarcat l'alcalde Joan Roig.

Els responsables dels cossos d'emergències locals i els regidors han desplegat les actuacions previstes del pla local d'emergències, com delimitar accessos a zones inundables, sobretot les pròximes als barrancs i l'entorn de la zona marítima, atendre necessitats concretes de la ciutadania, i emetre els avisos i recomanacions pertinents, sobretot per fer reduir "la mobilitat al màxim".

Alcanar, que ha viscut diversos episodis d'aiguats i greus inundacions per la gota freda des de 2018, reben aquestes alertes en temor. "Quan ve la tardor, plogui o no plogui, estem mirant el cel i cada dia mirant les previsions meteorològiques. Perquè ja sabem que aquells fenòmens aïllats que passaven cada 30 anys ara acaben succeint anualment. Alcanar és, clarament, l'epicentre del canvi climàtic a les Terres de l'Ebre, això ja està passant", ha lamentat l'alcalde.

Joan Roig ha tornat a reclamar ajudes preventives per als municipis en risc, com Alcanar. Al poble del Montsià s'han fet basses de laminació i de distribució, s'han netejat lleres de barrancs i s'hi ha ampliat la capacitat de drenatge d'algunes zones, sobretot de les Cases d'Alcanar. També s'ha fet recentment una important obra per desviar la capacitat d'un barranc a un altre, abans que no arriba a la carretera N-340, de manera que "disminueix l'impacte de les pluges a una urbanització tan important com és L'Estona, que està construïda al mig del barranc". Roig l'ha destacat com "una obra exemplar".