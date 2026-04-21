Per què augmenta el càncer colorectal? El Vall d'Hebrón en té les claus

El càncer colorectal ja no és només cosa de gent gran. En els últims anys, els casos en persones menors de 50 anys han crescut de manera alarmant, una tendència que preocupa la comunitat mèdica. Un estudi liderat pel Vall d’Hebon Institut d’Oncologia, publicat a Nature Medicine, identifica factors ambientals i d’estil de vida —com l’alimentació, el tabac i fins i tot l’exposició a pesticides— com a elements clau en aquest augment. La genètica no ha canviat; el que ha canviat és com vivim.
L'epigenètica és determinant
L’estudi posa el focus en l'epigenètica. A què fa referència això? Doncs a tot allò que modula l'expressió dels nostres gens al llarg de la vida. No és el que heretem, sinó el que acumulem: hàbits, contaminació, dieta, sedentarisme o tabaquisme. Per primera vegada, els investigadors han analitzat l'exposoma, el conjunt d'exposicions ambientals que queden marcades al tumor. I el missatge dels experts és clar: el nostre entorn deixa petjada biològica.
Menjar bé i cuidar la microbiota
Ens hem afartat de processats i ultraprocessats al llarg de la vida. I això, acaba passant factura. Els resultats de l'estudi del VHIO reforcen una idea ja coneguda però encara poc aplicada: l'excés de sucres, el consum elevat de carn vermella i la manera de cuinar-la s’associen al càncer colorectal. No es tracta només de què mengem, sinó durant quants anys ho fem. "Aquest tumor es pot començar a gestar dècades abans del diagnòstic", alerta Seoane. I atenció al que explica l'investigador: "Quan el detectem als 70 anys, probablement ja hi era als 40".
Un pesticida també n'és culpable
Una de les troballes més impactants de l’estudi del Vall d'Hebrón Institut d'Oncologia és la relació amb un herbicida d'ús industrial anomenat picloram. No era una hipòtesi prèvia, sinó una associació que emergeix de manera clara de l'anàlisi de dades. "No hem anat a buscar aquest pesticida; ha aparegut sol", explica l’investigador. Tot i que no és un producte d'ús domèstic, el seu possible impacte obre el debat sobre regulació, prevenció i polítiques públiques.