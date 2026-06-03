L'activitat de donació i trasplantaments a Catalunya no té aturador

El director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tort, destaca la generositat de la ciutadania i posa en valor l'impacte de la donació d'òrgans i teixits en el Dia Nacional del Donant. Ho ha fet en una entrevista La Ciutat en la qual ha tret pit dels resultats d'aquest país. Catalunya torna a situar-se a l'avantguarda en aquest tema. Els hospitals catalans van realitzar el 2025 un total de 1.350 trasplantaments d'òrgans.
Líders durant 34 anys
Catalunya té una de les taxes més altes del món en matèria de trasplantaments amb 167 intervencions per milió d'habitants. Unes dades que es posen de relleu en el marc del Dia Nacional del Donant d’Òrgans i Teixits i que se sumen al total de l'Estat. I és que Espanya fa 34 anys que és líder en donacions i trasplantaments al món gràcies a un sistema públic que funciona a la perfecció. El director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort, diu que el dia serveix sobretot "per honorar els donants". Emocionat, explica que "si això és possible és gràcies a moltes persones i les seves famílies que han accedit a la donació". Tort admet que encara hi ha camí per seguir creixent.
Un engranatge que funciona
Catalunya forma part d’un model d'èxit. Espanya acumula aquestes més de tres dècades consecutives com a líder mundial en donació i trasplantaments, amb 6.335 operacions d'aquest tipus el 2025. Cada dia, es registren 8 donacions i 17 intervencions, unes xifres que evidencien un sistema altament coordinat. Segons Tort, aquesta maquinària només "funciona gràcies a un engranatge complex però molt eficient, amb especial protagonisme dels coordinadors de trasplantaments, que fan una tasca silenciosa i anònima", acompanyant les famílies en moments extremadament delicats.
No només calen òrgans
Més enllà dels òrgans, la donació de teixits té un impacte encara més ampli, tot i ser menys coneguda. A Catalunya, l’any passat hi va haver prop de 3.000 donants de teixits, que van beneficiar gairebé 16.000 pacients. "Numèricament és molt més gran que els òrgans", ha subratllat Tort, que recorda que, tot i que sovint no es tracta de situacions de vida o mort, sí que milloren de manera significativa la qualitat de vida de moltes persones. Entre els exemples més habituals hi ha les còrnies, amb més de 1.000 trasplantaments anuals a Catalunya, però també altres teixits com els tendons, molt demandats, especialment en pacients amb lesions esportives: "tots els que obtenim tenen sortida immediata", ha destacat.
🔊 Vols conèixer la història de la Carme? Ella va rebre el primer trasplantament de cara al món. Així ho va explicar En Bones Mans.
🔊 Vols conèixer la història de l'Ana i dels seus pares Salva i Puri? Així ho va explicar En Bones Mans.
🔊 Vols conèixer la història de la Teresa i el seu marit? Així ho va explicar En Bones Mans.