Vall d'Hebron fa el primer trasplantament de cara del món d'una donant que va rebre l'eutanàsia

A la Carme li ha canviat la vida. Durant unes vacances a les Illes Canàries es va va infectar d'un bacteri per la picada d'un insecte. Això li va provocar una sèpsia i va derivar en una necrosis a la meitat de la cara i altres parts del cos. No podia menjar, respirava i parlava amb dificultat i no hi veia d'un ull. Després de picar moltes portes demanant una solució i rebent una negativa per resposta, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebrón li van dir que sí, que farien tot el possible per donar-li una solució al seu problema. I tot el centre es va posar en marxa per aconseguir-ho. A l'altra banda de la història, la donant. Una dona que va sol·licitar l'eutanàsia i que se li va concedir. I aquí va començar a dibuixar la resolució del cas.
Els dubtes de la donant
A diferència de la donació d’òrgans, més coneguda socialment, la donació de teixits pot beneficiar moltes persones a través dels bancs de teixits. En aquest cas, la donació facial va generar dubtes inicials en la família de la donant, especialment pel resultat estètic posterior. La mare d'aquesta dona que rebria l'eutanàsia estava preocupada pel resultat sobre la receptora. Però l'Hospital Universitari Vall d'Hebrón va oferir totes les explicacions perquè es pugués prendre la decisió amb tota la informació a la mà. Ens ho ha explicat al programa La Ciutat la doctora Elisabeth Navas, coordinadora mèdica de Donació i Trasplantaments del centre.
Orfebreria mèdica
La intervenció ha implicat d'un centenar de professionals i una coordinació extrema entre serveis. El cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats, el doctor Joan Pere Barret, ha agraït públicament la feina de tothom, des dels equips mèdics fins als serveis de neteja o càtering. Visiblement emocionat, ha explicat el detall d'una operació que va durar moltes hores i que requereix que tot passi quan ha de passar, no fer cap pas en fals. Amb tot, aquesta intervenció posa de manifest que l'espanyol és un sistema de salut robust que es pot enfrontar a reptes d’altíssima complexitat amb èxit.
Una nova vida
Tot i que la recuperació completa pot allargar-se com a mínim un any, la Carme ja ha experimentat una evolució molt positiva en només quatre mesos. Ha recuperat sensibilitat, mobilitat i ha començat a empassar líquids, un avenç fonamental per a la seva qualitat de vida. “Els nervis necessiten temps per regenerar-se, però l’evolució és espectacular”, explica la doctora Navas. “Participar en un procés així és realment increïble”. Sens dubte, l'equip del Vall d'Hebrón ha fet història amb un cas únic al món que demostra que la generositat pot salvar vides.