Alberto Gómez, CSIF presons: "El sistema penitenciari català està en fallida"

La mesura ha prosperat amb el suport d’alguns grups parlamentaris, mentre que altres —Esquerra, Comuns i CUP— hi han votat en contra. Consideren que es tracta d’un pas enrere des del punt de vista dels drets humans. Per sabere què hi ha al darrere d’aquest debat, a La Ciutat hem conversat amb Alberto Gómez, coordinador de CSIF Presons, que qualifica l’aprovació com "una fita històrica” i una correcció a una de les grans incoherències del sistema penitenciari català".
Una realitat marcada per la violència
El portaveu de CSIF recorda episodis greus que han marcat el col·lectiu en els darrers anys. El més dur: la mort de la Núria, cuinera del centre de Mas d'Enric ara fa dos anys. Va ser a mans d’un intern que, segons CSIF, no complia els requisits per ocupar un lloc amb accés a estris potencialment perillosos. Alberto Gómez explica que també hi ha hagut pèrdua de visió per part d'alguns treballadors. “Nosaltres no cobrem perquè ens peguin”, lamenta.
Reinserció: un repte encara pendent
Més enllà de la seguretat, CSIF denuncia que la reinserció continua sent el gran punt feble del sistema penitenciari català. Reclama la implicació d'altres departaments —Ensenyament, Treball, Afers Socials— per garantir formacions útils i sortides laborals reals. Gómez assenyala que a la presó hi ha tallers productius“d’un nivell que voldrien moltes empreses de fora”, però que cal transformar aquest potencial en oportunitats professionals concretes per als interns que volen refer la seva vida.