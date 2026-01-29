Vaga als centres educatius catalans: el personal laboral d'educació reclama millores

El sector de l’educació de Catalunya viu un cicle de mobilitzacions. Després de la manifestació de dissabte passat, i amb la vaga de docents a l’horitzó, convocada per a l’11 de febrer, avui qui s’ha aturat és el personal laboral docent, el d’administració i serveis i el d’atenció educativa.
Aquest col·lectiu inclou uns 6.000 treballadors a casa nostra. En formen part, per exemple, els integradors socials, els educadors o auxiliars d’educació especial, els tècnics d’educació infantil, els fisioterapeutes o els logopedes. Segons el Departament d’Educació, fins a la una del migdia, la vaga ha tingut un seguiment de menys del 9% de la plantilla, havent rebut la informació d’aproximadament el 60% dels centres.
Manifestació a Barcelona
Sigui com sigui, coincidint amb aquesta jornada d’aturada, aquests professionals han sortit al carrer. S’han manifestat a Barcelona, arrencant als Jardinets de Gràcia i arribant, per la Diagonal, fins a la seu d’Educació, a la Via Augusta. La marxa ha congregat 700 participants, segons la Guàrdia Urbana.
"Estem cansades dels sous precaris que tenim. Exigim un complement al Departament d'Educació, exigim unes condicions justes i uns horaris regulats, perquè fem moltes hores als centres", ha dit la presidenta del Comitè Intercentres i portaveu de Comissions Obreres, Cesca Pérez, durant la mobilització.
En aquest sentit, recorda que el complement que demanen és de 473 euros i assegura que encara no han rebut resposta del Departament. Pérez també afirma que avui s’ha demostrat que són indispensables als centres, ja que la conselleria ha decretat uns serveis mínims que obligava a acudir a la feina un terç de la plantilla.