L'actualitat a debat

El rebuig majoritari dels docents al preacord entre el Departament d’Educació i els sindicats marca l’actualitat d’aquesta setmana i centra el debat de la tertúlia de “La Brúixola”. La negativa del sector obre interrogants sobre el futur immediat de les negociacions, l’impacte polític sobre la consellera Ester Niubó i el Govern, així com les conseqüències per als diferents sindicats en un escenari preelectoral dins l’àmbit educatiu.
En paral·lel, el Parlament ha fet un primer pas per a l’aprovació dels pressupostos després de tombar les esmenes a la totalitat de l’oposició, fet que reforça l’executiu de Salvador Illa. La tertúlia també abordarà l’estabilitat del govern, les relacions amb els socis parlamentaris i el context estatal, marcat per la recerca de suports per als comptes i el debat polític al voltant del lideratge de Pedro Sánchez.