La música ha canviat la manera de vestir i d'entendre el món al llarg de les dècades

La Lorena Montón (Barcelona, 1984) és periodista, amant de la música, molt melòmana, fan de poster i molt curiosa. També ho és l'Eric Oz (Barcelona, 1985), que a banda de ser professor universitari, es dedica a ajudar artistes a trobar la seva marca personal. I és precisament això, la marca personal, el que en molts casos -la majoria- acaba portant a l'èxit. Ambdós ho analitzen al seu nou llibre 'Rock & arte y estética' (Redbook Ediciones). Un llibre que de seguida et desgranem, però que si vols comprar-lo, aquí tens l'enllaç 🛍️ a la botiga virtual perquè el puguis adquirir.
👠 Els veritables influencers
Tots dos autors han passat per 🏖️ #LaCiutatdEstiu per explicar que darrere de cada pentinat icònic, de cada jaqueta de cuir o cada minifaldilla, hi ha molt més que una simple qüestió estètica. "Cada vegada que hi havia un gran canvi social, també hi havia un canvi musical i visual", explica Lorena Montón. Per als autors d'aquesta petita enciclopèdia musical i estètica, els artistes han estat els autèntics influencers de cada generació, convertint-se en referents molt abans que existissin les xarxes socials.
🕺🏻 Tot comença amb Elvis
Tot plegat comença amb Elvis Presley, que va interpretar la primera cançó rockabilly de la història, That's All Right, Mama. Eric Oz recorda que "el Rei del Rock no només va revolucionar la música, sinó que també va entendre abans que ningú la importància de construir una identitat visual". El tupè, els vestits impossibles, l'eyeliner que ressaltava els seus ulls blaus o fins i tot el tint de cabell formaven part d'una estratègia conscient. "Elvis era plenament conscient que la seva imatge era una eina per captivar el públic", explica Oz.
👗 Quan la moda explica la història
El llibre recorre dècada a dècada els grans moviments culturals del segle XX. Els anys cinquanta, marcats pels cotxes i les motocicletes; els seixanta, amb l'explosió de The Beatles i la invasió britànica; la revolució hippie; l'arribada del feminisme; el glam; el pop dels noranta i la cultura dels anys 2000. Per als autors d'aquest llibre, la roba mai no és casual. Lorena Montón explica que la minifaldilla, per exemple, "es va convertir en símbol d'alliberament femení coincidint amb la segona onada del feminisme", mentre que el videoclip d'I Want To Break Free de Queen va desafiar els límits morals dels Estats Units de l'època.
📻 The Beatles, la primera gran marca global
Un altre dels exemples destacats és el de The Beatles. Eric Oz recorda que "abans de convertir-se en el grup més famós del món, vestien com qualsevol banda de rock dels seus inicis". I apunta que va ser el seu mànager, Brian Epstein, qui va entendre que necessitaven una imatge pròpia. "Els va convertir en una marca. Tots anaven coordinats, però cadascun mantenia la seva personalitat", explica. Una lliçó de màrqueting musical que, segons Oz, continua plenament vigent avui dia.
🎤 Lorena Montón: el perfecte exemple de fan
Especialista en cultura fan, Lorena Montón també reflexiona sobre què significa seguir un artista durant dècades. En el seu cas, els Backstreet Boys han estat molt més que una banda sonora: li han permès recórrer mig món, conèixer altres cultures i establir amistats que encara conserva. Segons explica, molts fans organitzen la seva economia pensant en les futures gires dels seus artistes preferits, demostrant que la música continua generant comunitats molt sòlides més enllà dels concerts. És tan bona fan que quan no ha aparegut a algun dels concerts, els propis integrants de la banda li han preguntat per què no hi era.