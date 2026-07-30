Mentre visquin les seves cançons, Miguel Gallardo no morirà

Hi ha entrevistes que es gaudeixen i s'assaboreixen a cada minut. És el cas d'aquesta, la que he pogut fer al germà d'un dels majors exponents de la música romàntica en Espanyol. Fa unes setmanes, en sortir del directe de La Ciutat, la persona que atén a la recepció d'Onda Cero Catalunya als estudis de La Rambla de Barcelona, em va fer entrega d'un paquet: "Té, ha arribat aquest paquet d'un tal Jesús Gallardo". "Qui l'ha portat?", vaig preguntar al temps que em vaig aturar en sec. "El propi Jesús. Acaba de marxar". Vaig baixar a perseguir-lo però ja s'havia barrejat entre la marabunta de persones que hi ha cada dia en aquest indret de la ciutat. En obrir el sobre vaig veire que, juntament a l'exemplar del llibre sobre Gallardo, hi havia una petita carta: "He escrito este libro con cariño, pero de forma veraz. Espero que te guste". Per sort, m'havia anotat el seu telèfon en aquest tros de paper.
Una visita emocionant
Jesús Gallardo és un home amable, tímid, humil i afectuós. Se li veu, no cal que enraoni massa estona per descobrir les seves qualitats. Però queden encara més clares després de llegir el llibre 'Miguel Gallardo, un músico romántico'. Es tracta d'un sentit homenatge a un artista però també a un germà. Així doncs, són 308 pàgines plenes d'amor i respecte cap a un dels grans músics del darrer mig segle a Espanya. Miguel Gallardo va ser-ho tot a mitjan dels anys 70 del segle passat. De fet, del 1975 és el seu tema més conegut: 'Hoy tengo ganas de ti'. Una cançó que va fer història i que la segueix fent encara a dia d'avui. Se n'han fet més de 200 versions i ha passat per tos els estils musicals.
Un llibre contra l'oblit
Més enllà de l'homenatge familiar, Jesús Gallardo explica que el llibre neix també amb la voluntat de combatre les informacions errònies que circulen sobre el seu germà. "Volia deixar escrita tota la seva trajectòria perquè no quedés reduït només al cantant dels anys setanta i vuitanta i també corregir molts errors que s'han anat repetint a internet", explica. L'obra repassa la seva infància, els inicis musicals, l'etapa d'èxit, la seva evolució com a productor i inclou nombroses fotografies que retraten una època daurada de la música espanyola.
La música de Miguel Gallardo serà eterna
Jesús Gallardo es mostra convençut que el veritable llegat del seu germà no són només els discos venuts ni els èxits aconseguits, sinó la capacitat de les seves cançons per continuar emocionant dècades després. "Va connectar amb molta gent perquè feia música sincera, feta des del cor. I mentre visquin les seves cançons, Miguel Gallardo mai no morirà". Una manera de recordar que hi ha artistes que, més enllà de les modes, acaben convertint-se en clàssics.
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