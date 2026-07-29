L'autora ha celebrat que el programa estreni aquest nou espai dedicat als llibres que parlen dels pobles i ha defensat la necessitat de posar en valor "els orígens de tanta gent i les tradicions dels pobles de tot Espanya", un patrimoni cultural que, segons ha remarcat, "necessita ser visibilitzat". Durant l'entrevista, Palomeque ha explicat que la protagonista de la novel·la torna al poble cordovès dels seus avantpassats després d'una etapa als Estats Units per reconstruir la història familiar. Un punt de partida que beu, en part, de la seva pròpia experiència personal. A través d'aquesta recerca, la novel·la aborda la Guerra Civil, la postguerra i la vida quotidiana en un entorn rural, però també el paper de les dones, la memòria i les arrels.
Azahara Palomeque reivindica la memòria dels pobles a 'Pueblo blanco azul'
La secció literària 'Un pueblo es' de La Ciutat d'Estiu ha arrencat aquest dimecres amb l'escriptora Azahara Palomeque, que ha presentat la seva novel·la 'Pueblo Blanco Azul' (Cabaret Voltaire).
En Francisco Mario Toro Guitérrez és l'encarregat de portar els llibres a 'La Ciutat d'Estiu' d'aquest 2026