La sexòloga Flavia Dos Santos defensa que moltes de les discussions actuals sobre fidelitat i desig continuen condicionades per patrons culturals heretats. Segons la sexòloga, comunicar-se obertament dins de la parella és clau per gestionar expectatives, desitjos i límits. També diferencia conceptes sovint confosos, com ara la infidelitat, les relacions obertes o el poliamor, i sosté que amor i sexualitat no sempre responen als mateixos impulsos.
Durant la conversa, la divulgadora va deixar una de les frases més destacades de l’entrevista: “El porno ha fet tant mal als homes com Disney a les dones”. Amb aquesta comparació, Dos Santos va argumentar que moltes persones construeixen expectatives irreals tant sobre les relacions amoroses com sobre la sexualitat. Per la seva banda, Sílvia Rubies va reivindicar la necessitat de parlar sense tabús sobre el desig femení i va defensar que les dones puguin expressar la seva sexualitat amb la mateixa llibertat que històricament han tingut els homes.