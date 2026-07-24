Govern i Comuns impulsen una llei per fer aflorar 20.000 pisos de protecció oficial

La norma tindrà una vigència de quatre anys i no requerirà modificacions en els planejaments urbanístics.La principal novetat és que edificis destinats actualment a oficines, hotels o aparcaments privats podran convertir-se en pisos de protecció oficial. També podran transformar-se comerços en planta baixa, amb una superfície mínima de 50 metres quadrats, sempre i quan tinguin el vistiplau de l’ajuntament.
Però més enllà de l’aprofitament de construccions ja existents, la llei incrementarà l’espai edificable en un 20%. Concretament, és vol obrir la porta per construir noves plantes en aquells blocs de pisos que encara tinguin marge per ser més alts. Una altra proposta és dividir immobles per aconseguir-ne dos, o més, habitatges públics. La iniciativa preveu aconseguir entre 15.000 i 20.000 pisos de protecció oficial en uns 270 municipis situats en zones tensades.
Aquestes mesures neixen de l’acord de Pressupostos entre Govern i Comuns. La proposició de llei arribarà al Parlament dilluns vinent per tramitar-la per la via d'urgència. La voluntat de l'Executiu és que la llei entri en vigor a finals d’any o principis del 2027.