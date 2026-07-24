Juan Torres tanca la temporada amb tres pel·lícules imprescindibles

La primera proposta és Bullet Train (2022), dirigida per David Leitch i protagonitzada per Brad Pitt. Torres destaca el ritme frenètic, les escenes d’acció, l’humor i la personalitat dels personatges en una història coral ambientada dins d’un tren d’alta velocitat. Per al col·laborador, és una pel·lícula molt més elaborada del que pot semblar a primera vista i una de les grans sorpreses del cinema comercial recent.
La llista es completa amb El gato con botas: El último deseo (2022), que el Juan defineix com una “pel·lícula perfecta” per la manera com aborda temes tan universals com la por a la mort o el sentit de la vida dins d’una aventura d’animació pensada per a tots els públics, i amb El apartamento (1960), de Billy Wilder. Aquest clàssic protagonitzat per Jack Lemmon és, segons Torres, una de les grans històries d’amor de la història del cinema i una porta d’entrada ideal per a qui encara no s’ha atrevit amb les pel·lícules en blanc i negre.