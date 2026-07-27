Enric Valls: "No poder fer vacances pot generar frustració i sensació d'injustícia"

Enric Valls ofereix ofereix eines per afrontar un agost sense vacances i alerta del paper que juguen les xarxes socials en el malestar emocional. econòmicament i aquelles que viuen situacions d'exclusió social. Com per exemple, les persones que dormen al carrer i que + denuncia que viuen una situació molt preocupant aquestes setmanes de tanta calor. Elles no tenen, per cert, vacances de l'asfalt al qual malviuen.
El perill de comparar-se amb els altres
Segons aquest professional de la psicologia, un dels principals factors que agreugen aquest malestar és la comparació social, especialment a través de les xarxes socials. "Veiem persones gaudint d'hotels, platges o viatges i això pot generar la sensació que ens estem quedant enrere", explica. Per aquest motiu recomana no donar excessiva credibilitat al que es publica a internet i evitar consumir de manera compulsiva continguts relacionats amb les vacances dels altres. "La vida que es mostra a les xarxes no sempre és real. El més important és viure l'estiu segons les circumstàncies de cadascú i trobar activitats que ens facin sentir bé", afirma.
Desconnectar sense marxar
Per a les persones que han de treballar durant l'estiu o que passen l'agost a casa, Valls insisteix que la salut mental també es construeix amb petits gestos quotidians. Proposa "crear espais de desconnexió com sopar a la fresca, passejar al vespre, llegir, quedar amb els amics o reservar moments per a un mateix". També recorda la importància dels "microdescansos", dormir bé i no caure en la comparació constant amb els altres. "L'estiu no s'hauria de mesurar pels quilòmetres recorreguts, sinó pels moments de benestar que som capaços de construir", resumeix.
Com explicar-ho als infants
Una de les preocupacions habituals és com viuen aquesta situació els nens i les nenes quan veuen que altres companys marxen de vacances. En aquest sentit, el psicòleg recomana escoltar-los abans de donar per fet que ho estan passant malament. "Moltes vegades són els adults qui projecten les seves angoixes sobre els fills", assegura. Valls defensa parlar-ne amb naturalitat i sense transmetre culpabilitat. Una possible manera d'explicar-ho és recordar-los que hi ha persones que treballen precisament perquè els altres puguin descansar i que, encara que l'estiu sigui diferent, també es poden compartir moments de qualitat en família.