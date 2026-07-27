Agricultura impulsarà un nou pla de xoc a l’agost per reduir la sobrepoblació de conills al Segrià i l’Urgell

El Departament d’Agricultura posarà en marxa durant el mes d’agost un nou pla de xoc per reduir de manera dràstica la sobrepoblació de conills que afecta especialment diverses zones del Segrià i l’Urgell. Així ho ha anunciat aquest diumenge el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se a Montblanc amb les organitzacions agràries que havien convocat les mobilitzacions del cap de setmana.
La trobada ha servit per traslladar als representants del sector les mesures que preveu aplicar el Govern per intentar frenar una problemàtica que fa anys que provoca importants danys als cultius i genera malestar entre els agricultors de Ponent.
Segons ha explicat el conseller, el pla se centrarà en actuacions intensives i continuades durant tot el mes d’agost en aquells municipis on la presència de conills és més elevada. L’objectiu és reduir-ne la població i minimitzar l’impacte que tenen sobre les explotacions agrícoles.
Ordeig ha defensat que el Departament vol actuar amb més intensitat en les zones més castigades per aquesta fauna cinegètica i ha remarcat la necessitat de coordinar els esforços amb el territori per obtenir resultats efectius.
Més enllà de la qüestió dels conills, les organitzacions agràries també han aprofitat la reunió per reiterar la seva demanda de revisar les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Els pagesos consideren que cal replantejar aquests espais després dels incendis registrats durant les últimes setmanes, que han afectat part d’aquestes àrees protegides.
A la reunió hi han participat diverses entitats i agrupacions del sector agrari, que han valorat les propostes presentades pel Departament. Ara, els representants dels agricultors tenen previst reunir-se aquest vespre per decidir si les mesures anunciades són suficients i, en conseqüència, si mantenen o desconvocan les mobilitzacions que havien impulsat per reclamar solucions davant els danys provocats per la sobrepoblació de conills.