Rodri sacseja el mercat: el Barça guanya terreny en la pugna pel millor pivot del món

La possible arribada de Rodri al FC Barcelona s’ha convertit en la gran bomba del mercat d’estiu. Després de setmanes en què el migcampista del Manchester City semblava més a prop del Reial Madrid, el jugador ha obert la porta a una operació amb el Barça, que ara ha de negociar amb el club anglès.
Els tertulians destaquen que el campió del món encaixaria a la perfecció en el sistema de Hansi Flick i suposaria una solució per a una posició que el club busca reforçar des de la sortida de Sergio Busquets. També consideren que el seu fitxatge podria marcar l’inici del final de l’etapa de Frenkie de Jong al conjunt blaugrana.
La taula també debaten la situació del davanter centre del Barça. Ferran Torres continua generant dubtes sobre el seu futur, mentre que Julián Álvarez segueix sent l’objectiu prioritari, tot i les dificultats per arribar a un acord amb l’Atlètic de Madrid.
Els tertulians destaquen que el campió del món encaixaria a la perfecció en el sistema de Hansi Flick i suposaria una solució per a una posició que el club busca reforçar des de la sortida de Sergio Busquets. També consideren que el seu fitxatge podria marcar l’inici del final de l’etapa de Frenkie de Jong al conjunt blaugrana.
Més enllà del Barça, la tertúlia va abordar la planificació esportiva de l’Espanyol, marcada per un mercat de fitxatges poc il·lusionant i per la important baixa de Kike García. Tot i els dubtes generats per l’equip, els participants coincideixen a defensar la continuïtat de Manolo González a la banqueta blanc-i-blava.
Finalment, el debat es va traslladar a la Premier League, amb especial atenció al nou Manchester City d’Enzo Maresca després de l’adeu de Pep Guardiola i a l’Arsenal de Mikel Arteta, que continua reforçant un projecte cada cop més consolidat entre els aspirants als grans títols.