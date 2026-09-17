Com s'han d'adaptar Rodalies i el metro a pluges cada cop més intenses?

Els últims aiguats han tornat a deixar afectacions al transport públic català, amb incidències a Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona. A La Brúixola, l'enginyer Albert Casajoana, soci fundador del Despatx d'Enginyeria i Arquitectura DOPEC, ha explicat que el problema no és tant que les infraestructures "no estiguin preparades", sinó que moltes van ser dissenyades sota unes condicions climàtiques diferents de les actuals. Davant precipitacions cada vegada més intenses i concentrades, considera que cal accelerar el procés d'adaptació i identificar els punts més vulnerables.
Casajoana planteja actuar en tres temps. A curt termini, revisar talussos, drenatges, terraplens i plataformes després dels temporals; a mitjà, avançar cap a una gestió més predictiva mitjançant sensors, teledetecció i dades meteorològiques; i, a llarg termini, incorporar les projeccions climàtiques al disseny de les infraestructures. "No podem projectar només a partir del clima que hem tingut, també hem de pensar en el clima que tindrem", ha advertit.
L'expert descarta, però, que la solució sigui reforçar indiscriminadament tota la xarxa. Defensa prioritzar les inversions segons el nivell de risc i actuar específicament sobre els punts més sensibles de cada infraestructura. En el cas del metro, per exemple, assenyala accessos, punts baixos, ventilacions i sistemes de drenatge. Casajoana ho resumeix amb una idea: "La resiliència de les infraestructures no es construeix després de cada temporal, es construeix durant anys".