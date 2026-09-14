Maria Branyas, la supercentenària que pot ajudar la ciència a desxifrar les claus d’una vida més llarga

Maria Branyas va arribar a ser la persona més longeva del món abans de morir als 117 anys. El seu cas va permetre als investigadors Manel Esteller i Eloy Santos estudiar com la genètica, els hàbits i les relacions socials poden contribuir a un envelliment saludable.
Una combinació de genètica i estil de vida
No hi ha una única explicació per entendre la longevitat de Branyas. En el seu cas van coincidir uns gens especialment resistents a l’envelliment amb un estil de vida saludable: no fumava, no consumia alcohol i mantenia una alimentació beneficiosa per a la microbiota.
“No tot va ser la genètica, també va ser la seva forma de viure”, ha explicat Santos a La Ciutat. Esteller recorda que els hàbits influeixen directament en el funcionament de l’organisme perquè “la forma de viure parla amb els gens químicament”.
La investigació també va identificar variants genètiques molt poc freqüents. Una es trobava en el gen timeless, relacionat amb la longevitat en alguns experiments amb animals. Aquests descobriments podrien servir per desenvolupar medicaments que imitin els seus efectes beneficiosos.
Un organisme biològicament més jove
Una de les principals conclusions és el desajust entre l’edat cronològica i la biològica de Branyas. Tot i que les seves cèl·lules mostraven signes d’envelliment, la seva regulació epigenètica era pròpia d’una persona més jove. “Les cèl·lules eren velles, però es comportaven com si no ho fossin tant”, resumeix Santos.
La supercentenària també va conservar una memòria extraordinària i no va desenvolupar Alzheimer. “Això indica que hi ha esperança, perquè es pot arribar a edats molt avançades sense una malaltia neurodegenerativa”, afirma Esteller.
L’optimisme i les relacions socials
La salut mental també hauria contribuït a la seva longevitat. Malgrat haver perdut moltes persones estimades, Branyas va continuar envoltada de familiars i amics. “Va tenir sempre un optimisme i una forma de viure molt positiva”, ha destacat Santos.
Els investigadors insisteixen que mai és massa tard per començar a cuidar-se. Deixar de fumar, millorar l’alimentació, dormir bé, practicar exercici adaptat i mantenir una vida social activa poden afavorir un envelliment més saludable.
El llibre Història d’una supercentenària acosta aquests resultats científics al públic general i ret homenatge a la generositat de Maria Branyes, una dona excepcional que pot ajudar la ciència a comprendre millor les claus de la longevitat.