Kike Maíllo: "Tots mentim, no en aquesta escala, però tots ho fem"

Tania Head va passar anys assegurant que havia sobreviscut als atemptats de l'11 de setembre del 2001 a Nova York. El seu relat, marcat per la pèrdua d'un promès i per una fugida dramàtica de les Torres Bessones, la va convertir en una figura de referència dins de la comunitat de supervivents. Anys més tard, però, es va descobrir que mai havia estat a Nova York durant els atacs. Ara, el documental 'La Superviviente' recupera aquest cas des d'una perspectiva diferent.
En una entrevista a 'La Brúixola', el director Kike Maíllo ha explicat que l'objectiu del projecte no era jutjar la protagonista, sinó intentar entendre què hi havia darrere de la seva mentida. Segons el cineasta, la motivació de Tania Head no estava vinculada als diners, sinó a una necessitat emocional de pertinença, reconeixement i construcció d'una identitat. El documental també planteja una altra pregunta: per què tantes persones van voler creure aquella història.
La producció incorpora testimonis de supervivents reals de l'11-S, experts en psicologia i recreacions interpretades per una actriu per aprofundir en la construcció del personatge. Maíllo defensa que la història de Tania Head resulta especialment fascinant perquè combina una conducta moralment reprovable amb una realitat incòmoda: durant anys va ajudar moltes víctimes, va liderar una de les principals associacions de supervivents i va aconseguir recursos i suport per a persones que sí que havien viscut la tragèdia. Això converteix 'La Superviviente' en una reflexió sobre la mentida, la necessitat de creure relats heroics i les zones grises de la condició humana.