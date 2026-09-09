Parlon evita explicar la dimissió de Trapero i obre una nova etapa als Mossos amb Ferran López i Sílvia Catà

La consellera d’Interior, Núria Parlon, no ha aclarit aquest dimarts els motius de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos d’Esquadra. En una compareixença marcada per les preguntes sobre la seva marxa, Parlon ha explicat que es tracta d’una decisió personal que l’exresponsable policial li va comunicar a finals d’agost i ha descartat que les discrepàncies professionals existents entre tots dos hagin estat determinants.
La consellera ha assegurat que mantenia tota la confiança en Trapero i que la voluntat del Govern era que completés el mandat. Tot i això, ha evitat donar més detalls sobre les circumstàncies que han motivat la seva sortida i ha destacat la feina feta durant els dos anys que ha estat al capdavant de la direcció política dels Mossos.
La dimissió arriba enmig d’una reorganització de la cúpula policial. Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos a petició de la mateixa Parlon, mentre que Sílvia Catà es convertirà en la primera dona que dirigirà el cos com a comissària en cap, en substitució de Miquel Esquius, que es jubila. La consellera ha defensat que aquests canvis mantenen una línia continuista i ha situat la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat entre les principals prioritats del departament.
Els moviments a Interior han provocat una allau de reaccions polítiques. Junts, la CUP, Vox i el PP han exigit explicacions i reclamen que Parlon comparegui al Parlament per aclarir les raons de la dimissió de Trapero. Els juntaires i els anticapitalistes, a més, responsabilitzen directament el president Salvador Illa d’una situació que consideren un símptoma de crisi al departament.
Per contra, ERC i els Comuns mantenen, de moment, el suport al Govern i aposten per avaluar el funcionament de la nova direcció abans de reclamar noves responsabilitats polítiques. Paral·lelament, sindicats policials com USPAC han expressat preocupació per l’impacte que aquests canvis poden tenir en el full de ruta dels Mossos i han lamentat la manca de transparència a l’hora d’explicar la sortida de Trapero.