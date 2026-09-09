Remodelació a la cúpula del cos policial

Dimiteix Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos

Trapero deixa el càrrec després de dos anys. Ferran López assumeix la Direcció General de la Policia i Sílvia Catà es converteix en la primera comissària en cap dels Mossos.

Redacción

Barcelona |

Dimite el director general de la Policía de Cataluña, José Luis Trapero/ Kike Rincón / Europa Press
Dimite el director general de la Policía de Cataluña, José Luis Trapero | Kike Rincón / Europa Press

El Govern ha renovat la cúpula dels Mossos d'Esquadra amb el nomenament de Ferran López com a nou director general de la Policia i de Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Els relleus arriben després que Josep Lluís Trapero hagi presentat la seva dimissió com a director general de la Policia, càrrec que ocupava des de fa dos anys.

López va ser comissari en cap durant el 155

Ferran López deixa la delegació dels Mossos d'Esquadra a Madrid, on exercia de responsable de l'enllaç amb el Ministeri de l'Interior, per assumir la direcció política del cos policial català. Amb més de trenta anys de trajectòria professional, López ja va ocupar responsabilitats destacades entre els anys 2017 i 2018 com a comissari en cap durant l'aplicació de l'article 155, i posteriorment va dirigir la Prefectura dels Mossos.

Una dona, al capdavant del comandament operatiu

La remodelació també situa Sílvia Catà al capdavant operatiu dels Mossos d'Esquadra. Fins ara responsable de la Regió Policial de Girona, Catà es convertirà en la primera dona que ocupa el màxim comandament operatiu de la policia catalana. La seva carrera professional ha estat estretament vinculada a la seguretat ciutadana i a la gestió policial territorial.

El Departament d'Interior, encapçalat per la consellera Núria Parlon, detallarà l'abast d'aquesta reestructuració de la cúpula policial i els motius que han portat a la sortida de Trapero. De moment, no han transcendit més detalls sobre els canvis anunciats, que suposen una nova etapa en la direcció dels Mossos d'Esquadra.

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