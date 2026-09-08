La Generalitat suspèn les classes i restringeix la mobilitat en cinc comarques per l’alerta vermella de pluges

La Generalitat ha activat mesures excepcionals davant l’alerta vermella per pluges intenses prevista per a aquest dimecres.
El Govern ha decretat la suspensió de les classes i la restricció de la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat també altres mesures preventives per minimitzar els riscos derivats del temporal. Entre aquestes, la suspensió dels serveis socials bàsics, com els centres per a gent gran, així com de l’activitat sanitària no urgent. A més, l’executiu recomana el teletreball a les zones afectades. Les restriccions s’han comunicat a la ciutadania mitjançant el sistema d’emergències ES-Alert.
Tot i això, Parlon ha advertit que altres comarques que no han rebut aquesta notificació també poden registrar episodis de pluja intensa i ha fet una crida a extremar la prudència. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han activat l’alerta vermella davant la previsió de precipitacions que poden anar acompanyades de tempestes, granís i fortes ratxes de vent. El període de major afectació s’espera entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, especialment a la Catalunya Central, amb el moment més crític previst cap a les dues del migdia.
La consellera també ha recomanat prendre precaucions durant la nit, com evitar desplaçaments innecessaris o vigilar on s’aparca el vehicle. En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè la ciutadania segueixi les restriccions i actuï amb la màxima prudència davant el temporal.