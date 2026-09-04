Oriol Amat: “El nou model millora el finançament de Catalunya, però no resol el problema de l’ordinalitat”

Després que el Consell de Política Fiscal i Financera hagi aprovat el nou sistema de finançament amb el suport de Catalunya i les Canàries, Oriol Amat ha explicat que el principal benefici per a la Generalitat és l’increment dels recursos disponibles. Segons ha detallat, Catalunya passaria a rebre prop de 4.700 milions d’euros addicionals, una xifra que contribuiria a reduir el dèficit fiscal existent entre els impostos que es recapten al territori i els recursos que hi retornen. Tot i això, ha recordat que aquest dèficit continua situant-se al voltant dels 20.000 milions d’euros anuals.
Un dels elements centrals del debat és el principi d’ordinalitat. El catedràtic ha recordat que Catalunya és actualment la tercera comunitat que més aporta al sistema de finançament, però es troba entre les últimes en recursos rebuts. Tot i que la reforma millora aquesta situació, ha assegurat que el problema no queda completament resolt. Segons ha explicat, Catalunya continuaria situant-se lluny de les primeres posicions en finançament real per habitant, malgrat que els nous càlculs incorporin el criteri de la població ajustada.
Amat també ha advertit dels interrogants que planteja la sostenibilitat del model. Ha assenyalat que l’Estat espanyol continua registrant dèficit públic i que l’augment dels recursos destinats a les comunitats autònomes serà més fàcil d’assumir mentre l’economia mantingui el ritme actual de creixement. En paral·lel, ha destacat que la reforma arriba al Congrés amb un consens polític limitat, després d’obtenir el suport de només dues comunitats autònomes. En aquest sentit, ha apuntat que la seva aprovació definitiva dependrà tant de les negociacions parlamentàries com dels equilibris polítics que es dibuixin en els pròxims mesos.