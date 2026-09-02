Detenen dos menors per la mort a punyalades d'un home durant la festa major de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys presumptament relacionats amb la mort a punyalades d'un home de 45 anys a Manresa. Els fets van tenir lloc la matinada d'aquest dimarts, coincidint amb l'última nit de la festa major de la capital del Bages.
La policia va rebre l'avís per una agressió poc després de les cinc de la matinada. Diverses patrulles es van desplaçar fins al carrer Sant Jaume, on van localitzar la víctima en estat greu. Els agents van iniciar maniobres de reanimació que posteriorment van continuar els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però finalment no es va poder salvar la vida de l'home.
Investigació oberta i escorcolls
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar-ne totes les responsabilitats.
A banda de les dues detencions, els agents han dut a terme un escorcoll en un habitatge relacionat amb la investigació. A la zona s'hi han desplegat efectius de l'ARRO i de la policia científica. Els Mossos no descarten nous escorcolls o actuacions en el marc de la investigació.
Dol oficial i concentracions de rebuig
L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial per la mort de l'home i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres al migdia a la plaça Major.
Aquest dimarts a la tarda, unes 700 persones, segons els Mossos i la policia local, es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament per reclamar justícia per a la víctima. Durant la protesta també es van sentir consignes contra l'equip de govern municipal.
En un comunicat, l'Ajuntament ha condemnat els fets amb la "màxima fermesa" i els ha qualificat d'un episodi de "gravetat extrema" que ha causat una profunda commoció a la ciutat. L'home mort era veí de Castellnou de Bages i una persona coneguda tant al municipi com a la comarca. L'Ajuntament de Castellnou també ha decretat dol oficial i ha expressat el seu rebuig als fets.