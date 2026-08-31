Més professors, més places per a la inclusiva i millora salarial

La consellera d’Educació, Ester Niubó, ha anunciat aquest dilluns les novetats del curs escolar, mentre que el professorat continua en peu de guerra. USTEC, el sindicat majoritari, manté hores d’ara la convocatòria de vaga per al primer dia de classe, el 8 de setembre.
Educació ha destacat que les plantilles s'ampliaran amb més de 1.800 persones -entre docents i administratius- fins arribar als 94.422 profesionals per al curs 26-27. També s’incrementa en mig miler el nombre de places de l’escola inclusiva fins assolir-ne les 2.141. Pel que fa a l’augment salarial, el professorat rebrà una complement salarial de 700 euros anuals.
Altres novetats són la incorporació de personal sanitari a la meitat de les escoles, la creació de la figura del gestor de centre per donar suport a les direccions, tenir cura de la salut i benestar emocional dels docents i iniciar la tramitació de llei per reconèixer el professorat com a autoritat pública.
També augmenten en 582 les places d'escoles bressol per a infants de 0 a 3 anys, amb l'obertura de quatre centres nous. I pel que fa a la Formació Professional, hi ha gairebé 5.000 places noves amb 6 ensenyaments de nova implantació.
Tot plegat per un curs 26-27 que començarà el proper dimarts 8 de setembre amb 1.604.988 alumnes.