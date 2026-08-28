UGT reclama revisar l’SMI i estendre les clàusules salarials davant l’augment de la inflació fins al 4,3%

La UGT de Catalunya ha reclamat una revisió del Salari Mínim Interprofessional, SMI, després que l’IPC s’hagi disparat fins al 4,3% interanual, la xifra més alta dels darrers tres anys.
El secretari de Política Sindical del sindicat, Òscar Riu, alerta que l’encariment dels preus està afectant especialment les famílies amb salaris més baixos. Riu ha defensat que l’SMI arribi al 60% del salari mitjà i ha tornat a reivindicar un salari mínim català adaptat al cost de la vida. També ha reclamat que s’estenguin les clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius per evitar la pèrdua de poder adquisitiu quan augmenta la inflació.
La UGT considera que una part dels beneficis empresarials s’hauria de traduir en millores salarials i acusa la patronal de bloquejar mecanismes que permetrien protegir els treballadors davant l’augment continuat del cost de la vida.