CRISI DE CEUTA

"Aquest estudi de cas per cas el podem fer a la ciutat de Ceuta o ho podem fer amb altres comunitats autònomes"

La vicepresidenta de la FEDAIA, Pilar Núñez, reclama retirar el debat sobre els menors migrants de la confrontació política i defensa una resposta coordinada, planificada i centrada en els drets dels infants

Redacción

Barcelona |

La vicepresidenta de la FEDAIA, Pilar Núñez, defensa que la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta s'ha de fer amb una anàlisi individualitzada i allunyada de la confrontació política.

En una entrevista a La Brúixola d'Estiu, insisteix que cada situació s'ha d'estudiar "persona a persona" per determinar quina és la millor resposta per a cada infant o adolescent. Núñez assegura que les entitats socials estan preparades per col·laborar en l'acollida, com ja han fet en altres crisis migratòries, però reclama més planificació i recursos. També expressa una preocupació especial per les noies arribades recentment a Ceuta, que considera especialment vulnerables.

Núñez rebutja que els menors siguin utilitzats en el debat polític i defensa que Catalunya podria assumir noves acollides si es mobilitzen els recursos necessaris i es garanteixen espais dignes i segurs.

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