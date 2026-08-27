"Aquest estudi de cas per cas el podem fer a la ciutat de Ceuta o ho podem fer amb altres comunitats autònomes"

La vicepresidenta de la FEDAIA, Pilar Núñez, defensa que la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta s'ha de fer amb una anàlisi individualitzada i allunyada de la confrontació política.
En una entrevista a La Brúixola d'Estiu, insisteix que cada situació s'ha d'estudiar "persona a persona" per determinar quina és la millor resposta per a cada infant o adolescent. Núñez assegura que les entitats socials estan preparades per col·laborar en l'acollida, com ja han fet en altres crisis migratòries, però reclama més planificació i recursos. També expressa una preocupació especial per les noies arribades recentment a Ceuta, que considera especialment vulnerables.
Núñez rebutja que els menors siguin utilitzats en el debat polític i defensa que Catalunya podria assumir noves acollides si es mobilitzen els recursos necessaris i es garanteixen espais dignes i segurs.