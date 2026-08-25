Una pedregada afecta Tarragona dos dies després de les inundacions

Dos dies després de l’aiguat que va caure dissabte a la Costa Daurada, la província de Tarragona ha tornat a emportar-se la pitjor part d’un nou temporal aquest dilluns al vespre. També el Pirineu occidental, on han caigut pedres de fins a 5 centímetres, i la plana de Lleida, on la calamarsa ha afectat cultius de fruita. La diferència, però, és que el Servei Meteorològic de Catalunya sí que havia advertit de la intensitat de les pluges que s'esperaven al nord i l'oest, mentre que havia pronosticat un perill molt de menor al sud.
Amb tot, l’episodi de tempestes ha provocat prop de 800 trucades al 112 i gairebé 500 avisos als Bombers, la majoria a Tarragona. Una trentena de persones han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), de les quals quatre han estat traslladades a centres hospitalaris, encara que cap d'elles en estat greu.
Això sí, segons l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la ciutat ha patit "molts danys materials". S'han inundat carrers, baixos i comerços i han caigut diversos arbres, afectant la mobilitat. Una altra de les imatges que ha deixat l'aiguat és la de desenes de coloms que han aparegut morts a la Confraria de Pescadors de Tarragona a causa de la calamarsa.
Un altre temporal sense ES-Alert
Com ja va passar dissabte, avui la polèmica torna a ser la decisió de Protecció Civil de no enviar ES-Alert als telèfons mòbils de les comarques més afectades, si bé en aquesta ocasió el Servei Meteorològic no pronosticava pluges intenses al sud del territori. De fet, el Meteocat va avisar del temporal a Tarragona quan ja havia començat.