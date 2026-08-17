PSICOLOGIA

Amistat i autoestima: les claus per cuidar la salut emocional en un món hiperconnectat

La psicòloga Mar Soler reflexiona sobre la importància de les relacions sanes, l'autoconeixement i la necessitat de crear espais de pausa per reforçar el benestar emocional.

Redacción

Barcelona |

La salut emocional influeix directament en la nostra qualitat de vida, les relacions i la presa de decisions. Tot i que cada vegada es parla més de salut mental, encara existeixen estigmes sobre l'atenció psicològica i dificultats d'accés al sistema públic.

En una conversa amb la psicòloga Mar Soler, es va posar en valor el paper de les amistats i de l'entorn com a xarxa de suport. Segons l'experta, les relacions sanes es basen en la calma, la reciprocitat i la seguretat emocional. Soler també va alertar de l'impacte de les xarxes socials en l'autoestima, especialment entre els joves, i va remarcar la necessitat de fomentar referents diversos i dedicar temps a l'autoreflexió.

Escoltar-nos, acceptar-nos i construir una bona autoestima són passos essencials per gaudir d'un major benestar emocional.

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