Quan arriba l'agost i bona part del personal atura la seva activitat, en Miquel Gili escalfa la veu per afrontar el mes de l'any que més feina té. Fa exactament el contrari que la majoria. Per a aquest artista de Sallent (Bages), és l'hora d'escenaris, places, envelats i pavellons. És baríton de l'Orquestra Selvatana i aquest estiu fa 10 anys que en forma part. Una dècada recorrent Catalunya de poble en poble i posant veu a una de les tradicions més arrelades de les festes majors.
Miquel Gili: 'Treballar a l'agost no és un sacrifici, és un privilegi'
El baríton de l’Orquestra Internacional Selvatana celebra 10 estius sobre els escenaris, reivindica la vigència de les orquestres de festa major i confessa que, mentre els seus amics fan vacances a l’agost, ell prefereix voltar pel país cantant.
En Miquel Gili és baríton a l'Orquestra Internacional Selvatana des de fa 10 anys