Has mirat l’eclipsi sense protecció? Aquests són els símptomes que poden alertar d’un dany a la retina

L’eclipsi ja ha passat, però les seves conseqüències poden arribar hores després. Les persones que hagin observat directament el Sol sense unes ulleres homologades —encara que només hagi estat durant uns instants— han d'estar atentes durant les pròximes hores a possibles alteracions de la visió. La doctora Noemí Rosselló, cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, ha explicat a #LaCiutatdEstiu que el centre ha reforçat el servei d'urgències davant la possibilitat de rebre pacients amb símptomes de maculopatia solar, una lesió de la retina provocada per l’exposició directa a la radiació solar.
Una taca a la visió per sempre més
Un dels problemes d’aquest tipus de lesió és que els símptomes no necessàriament apareixen mentre s’està mirant el sol. Poden manifestar-se al cap d’unes hores. Rossell apunta diversos senyals d’alerta: veure una taca al centre del camp visual, percebre les imatges distorsionades, veure les línies tortes o notar canvis en la mida aparent dels objectes. Són alteracions que poden semblar petites, però que poden indicar que la retina ha patit danys. El moment en què apareixen depèn de cada persona i de la intensitat de l’exposició. Per això no hi ha un termini exacte, però la doctora adverteix que els símptomes poden detectar-se durant les hores posteriors i fins a les 24 hores següents a haver mirat el Sol. Davant l’aparició d’aquestes alteracions visuals, la recomanació és acudir a un servei mèdic perquè es pugui estudiar si hi ha hagut afectació de la retina.
Urgències reforçades aquest dijous
De fet, l'Hospital de Sant Pau ha decidit reforçar les urgències precisament davant la previsió que puguin arribar consultes d'aquest tipus al llarg d'aquest dijous posterior a l'eclipsi. Un fenomen, aquest que acabem de viure, que comporta un risc particular perquè permet mirar el sol durant més estona de l’habitual. En un dia qualsevol, l'enlluernament i les molèsties fan que apartem instintivament la mirada. Durant un eclipsi, en canvi, la disminució de la llum visible pot crear una falsa sensació de seguretat i facilitar una exposició més prolongada. Però la dada és clara: amb un 99%, d'eclipsi, l'l’1% restant encara té prou intensitat per provocar danys a la retina. El fet que mirar-lo no resulti especialment molest no significa, per tant, que sigui segur.