Prades viu amb emoció un eclipsi solar històric des d’un dels millors cels de Catalunya

El Parc Astronòmic de Prades ha estat un dels punts més privilegiats de Catalunya per seguir l’eclipsi solar total. Centenars de persones s’hi han desplaçat per viure un fenomen excepcional que ha omplert d’emoció el municipi després de dies d’activitats divulgatives, observacions i tallers.
Aleix Roig, guia astronòmic i divulgador científic del parc, ha destacat la satisfacció per la bona acollida de l’esdeveniment i pel comportament responsable dels visitants. També ha posat en valor la feina feta durant anys per consolidar Prades com una destinació de referència en astroturisme gràcies a la qualitat del seu cel, reconegut amb la certificació internacional Starlight.
Roig ha explicat que un eclipsi total de Sol és un dels espectacles naturals més impactants que es poden observar, amb fenòmens singulars com les perles de Baily, l’anell de diamant o la corona solar.
Més enllà de la vessant científica, ha assegurat que experiències com aquesta conviden a reflexionar sobre la fragilitat del planeta i la necessitat de preservar-lo per a les futures generacions.