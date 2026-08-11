La psicologia darrere de la fascinació per l'eclipsi solar

Els eclipsis totals són esdeveniments excepcionals perquè trenquen completament amb l'experiència quotidiana. Segons Urbano Lorenzo, catedràtic de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat Rovira i Virgili, el cervell es veu obligat a reinterpretar una situació inesperada quan el cel s'enfosqueix de forma sobtada en ple dia. Aquesta combinació entre curiositat i alerta activa mecanismes profunds del comportament humà, fet que explica la fascinació que generen aquests fenòmens. "És una situació molt diferent del que hem viscut en el nostre dia a dia", apunta l'expert.
A més de la sorpresa, els eclipsis desperten una intensa sensació de petitesa davant la immensitat de la natura. Lluny de ser una emoció negativa, Lorenzo assegura que aquesta experiència ajuda a relativitzar preocupacions quotidianes i afavoreix conductes més cooperatives. "Les persones que viuen aquest moment són menys egoistes i més disposades a compartir", explica. Per aquest motiu, moltes persones prefereixen observar aquests fenòmens en companyia i compartir l'experiència amb altres espectadors.
El catedràtic també destaca que els eclipsis es converteixen en records que travessen generacions. Històries familiars, anècdotes i emocions associades a aquests moments es mantenen vives durant dècades. En una època marcada per les xarxes socials i l'individualisme, Lorenzo considera que un eclipsi continua sent una de les poques experiències capaces de reunir milions de persones mirant simultàniament el mateix punt del cel i compartint una mateixa emoció.