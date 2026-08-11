“No he pogut viure de l’escultura, però no he deixat mai de fer-ne”

L’escultor Lau Feliu ha explicat que, tot i haver dedicat tota la seva vida a l’art, mai no ha pogut viure exclusivament de l’escultura. Autor de cinc obres a la Sagrada Família i d’una peça a Santa Maria del Mar, Feliu ha combinat durant dècades la seva vocació artística amb altres feines per poder continuar creant.
Ara, ja jubilat, continua treballant diàriament al seu taller i rebent encàrrecs. L’artista defensa que la creativitat no hauria d’anar lligada a la precarietat i considera “pervers” el relat que idealitza les dificultats econòmiques dels creadors.
Feliu també reivindica un art que s’expliqui per si sol, sense necessitat de manuals ni interpretacions imposades. “No visc de l’escultura; visc fent escultura”, resumeix l’escultor, que continua treballant amb la mateixa passió que quan va descobrir el fang de petit.